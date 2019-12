Positano. I nostri “eroi” volontari e carabinieri hanno garantito strade aperte e spiagge pulite per Natale

Positano. I nostri “eroi” volontari e carabinieri hanno garantito strade aperte e spiagge pulite . La perla della Costiera amalfitana non ha subito i disastri di altri comuni vicini, come Amalfi, Ravello e Cetara, ma non sono mancati fenomeni frnosi, qualcuno poteva anche rischiare di far chiudere la S.S. 163 Amalfitana verso Sorrento e sarebbe stata la fine. In tanti si sono rimboccate le maniche senza ne se e ne ma, fra questi Luigi Arpino (nella foto, operaio della Multiservice azienda che collabora col Comune a tener pulito il paese, ndr ) , Nino il pittore e tanti altri volontari con gli stessi carabinieri. Gli uomini dell’Arma sono stati presenti ovunque in questi giorni terribili in Costiera amalfitana. Sono tanti da ringraziare i volontari delle associazioni di protezione civile, vigili del fuoco, vigili urbani, che hanno presidiato la frana sotto al Royal prospiciente Via Pasitea, poi le ditte verso Montepertuso. Qui la situazione è normalizzata , non sembra una notizia, ma con tutto quello che è successo lo è. Si passa normalmente, gli alberghi aperti, mentre i ristoranti lo saranno solo il 26 dopo Natale, purtroppo bisognerà recarsi in Penisola sorrentina per la vigilia e il pranzo, a Sorrento o Piano. Stasera alle 18 la benedizione del Bambinello sotto la Grotta di Fornillo da non perdere, la passeggiata in spiaggia col sole e Buon Natale a tutti.