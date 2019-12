Positano – Nocelle. Il gruppo dei giovani prepara l’EcoCapodanno 2.0 20

Il GRUPPO DEI GIOVANI DI NOCELLE presenta per la serata del 31 dicembre l’ ECOCAPODANNO 2.0 20 con il supporto dell’Associazione Culturale A.D.I.N. e l’ Associazione Fondo Ulivello, entrambe operanti sul territorio.

Il progetto promosso dai GIOVANI ha una chiara volontà in continuità con lo scorso anno di ricordare quanto più che mai: “Le decisioni che i politici prendono o non prendono oggi impattano sulla vita di noi giovani che saremo gli adulti di domani. Chiediamo di avere un futuro. È troppo secondo voi?” GRETA THUNBERG attivista contro il riscaldamento globale.

I GIOVANI di Nocelle hanno deciso di far sentire il loro ECO. Eco non solo come ecologia ma eco come suono, come messaggio, risvegliare la sensibilità della comunità di Nocelle e di tutto il territorio di Positano. Quindi, promotori di un’ ECO-SOSTENIBILITA’ unitamente all’ amore per la TRADIZIONE del territorio.

La serata dell’ ECOCAPODANNO 2.0 20, inizierà alle ore 20:30 sulla piazza S. Croce di Nocelle.

Al centro della piazza un grande falò attorno al quale ritrovarsi e condividere musica, cibo a chilometro zero e tanto divertimento.

Tra tradizione e contemporaneità la musica, con il gruppo “LE CUNTESSE” che intratterranno dalle 21:00 alle 24:00 e poi DJ IVAN.

In caso di condizioni meteo avverse il tutto si svolgerà all’interno del CENTRO CULTURALE ExEx, piazza S.Croce.

Il GRUPPO DEI GIOVANI DI NOCELLE invitano tutti a prendere parte ad una serata speciale che coniuga il divertimento alla riflessione. Mettiamo un punto 2 per ricominciare!

AUGURI…!