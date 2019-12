Positano, Nino Lucibello sul podio all'Avon Super Master 2019

Nino Lucibello sale sul podio all’Avon Super Master 2019. Lo scorso weekend il pilota positanese ha conquistato il secondo posto al Circuito Internazionale di Napoli di Sarno nella classe E2SC 1400, a bordo della sua Radical Sr4 Suzuki. Un altro ottimo risultato per Lucibello e la Scuderia Vesuvio, che stanno replicando quanto di buono concretizzato nell’arco dell’anno che volge al termine. Nino Lucibello infatti proveniva dalla vittoria del Trofeo Natale Nappi, che si è tenuto ad ottobre, mentre la Scuderia Vesuvio, una realtà dell’automobilismo campano sempre più affermata, ha fatto sempre sentire la propria presenza negli eventi organizzati in giro per la Regione e non solo, trovandosi costantemente in griglia e conquistando podi.