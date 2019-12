Positano / Milano. Giulia Asprino dopo il giro del mondo va a Pink Life Magazine Lombardia Il free press italiano più glamour, Moda, arte cultura, imprenditoria Ancora più video, ancora più social, al lettore verrà riservato un posto di privilegio in tutti i party privati e non della capitale italiana del fashion! Ma non solo! Pink Life avrà una nuova rubrica tutta dedicata all’empowerment femminile: Pink Power con lo scopo di esplorare a fondo l’animo delle donne, motivando tutte a fare il grande salto!

La direzione editoriale in Lombardia verrà affidata a Giulia Asprino, già membro onorario della Camera Europea dei Giornalisti di Berlino che in dieci anni di carriera ha sviluppato importanti sinergie nel mondo della comunicazione, consolidando relazioni nel settore luxury.

Giulia ne ha fatta di strada dalla perla della Costiera amalfitana, dove si trova con la famiglia tutte le estati, dall’esperienza nella redazione di Piano di Sorrento di Positanonews, a Milano, Hong Kong e il mondo intero, ora vivrà questa bellissima avventura.. Ad Maiora Giulia..