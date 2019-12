Positano. Maltempo causa forti disagi tra frane e allagamenti

Positano – il maltempo che sta colpendo incessantemente l’intera zona, non ha risparmiato neanche Positano che in questi giorni é al centro dell’attenzione. Come si evince dalla foto, la ferocia dell’acqua che cade sottoforma di cascata, sta trasportando anche detriti sul suolo creando disagi sulla strada che conduce a Montepertuso. Si consiglia una massima prudenza e cercare di evitare di uscire per motivi futili.