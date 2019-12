Positano. Malore in Via Pasitea, fondamentale l’intervento dell’elicottero.

Positano Costiera amalfitana . Poco fa , alle 14 circa, Mario, un uomo del posto , sui settanta anni, è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in via Pasitea, proprio nei pressi dell’Hotel Royal Prisco. Per cause ancora da accertare, ha perso conoscenza ed caduto al suolo, sbattendo il volto sul manto stradale. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti celermente i sanitari del 118 con i volontari della Croce Rossa che hanno provveduto a rianimarlo. L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza a Montepertuso, da dove è stato poi trasferito in eliambulanza presso l’ospedale a Salerno.

L’intervento dell’elicottero è fondamentale per salvare vite umane in Costiera amalfitana. Occorre assolutamente potenziare questo servizio, sopratutto ora è più chiaro che mai. La Costa d’ Amalfi è come un’isola alla stessa stregua di Capri. Non intervenire con l’eliambulanza significa quasi sempre pregiudicare la vita umana.

Ricordiamo che anche se si voleva portare in Ospedale per causa frana a Vettica di Amalfi ci sarebbe voluta un’eternità per arrivare a Castiglione di Ravello, dove comunque sarebbe stato stabilizzato per poi essere trasferito a sua volta con un elicottero, se è possibile, da Maiori. Positano , da questo punto di vista, ha la fortuna di avere l’ospedale a Sorrento, ma per casi come questi solo l’elicottero, oltre alla bravura del personale medico del 118 , poteva salvare la vita. E questo poteva valere anche per altre tragedie che abbiamo seguito nel 2019 da Praiano ad Amalfi, Maiori e Cetara. Bisogna rivoluzionare il sistema di emergenza del 118 in Costiera, siamo un’isola! La Regione Campania dovrebbe capirlo una volta e per sempre. Aspettiamo con affetto il ritorno di Mario a Fornillo dove abbiamo sempre avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere e gli diamo virtualmente un abbraccio.