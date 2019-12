Positano. Luca Vespoli interviene sul ruolo dell’opposizione “Non coinvolta”

Positano, Costiera amalfitana. Il capogruppo dell’opposizione Luca Vespoli interviene al proposito dell’assenza all’ultimo consiglio comunale di di cui abbiamo scritto “Al consiglio comunale è andato solo Giuseppe Milano perché purtroppo questa amministrazione da anni non accetta neanche di fissare una data per il consiglio insieme all’opposizione. L’opposizione non è coinvolta e questo dovrebbe essere reso noto e pubblico. Sono anni che ci lamentiamo di questa cosa senza alcun riscontro ed è giusto che si sappia. La convocazione del consiglio – precisa -, è avvenuta solo tre giorni prima , e purtroppo sia io che Manuela e Francesco avevamo già impegni precedenti , per rispetto del ruolo del consiglio comunale abbiamo mandato Peppe in rappresentanza di tutto il gruppo. ” Per quanto riguarda le prossime elezioni e la mancata uscita pubblica di una lista , Vespoli ci manda una stoccata “Capisco che da fastidio il fatto che le cose siano ancora sotto traccia e non hai notizie da scrivere, ma il tuo ruolo non è quello di stimolare l’uscita di liste allo scoperto” E precisa “Il sottoscritto ha saltato solo due consigli comunali in 10 anni. Con molti sacrifici, dovuti ai miei impegni di lavoro, ho svolto il mio ruolo di opposizione , senza risparmiarmi , con tutte le incombenze che ne sono derivate ”

Foto Massimo Capodanno