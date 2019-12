Positano, Costiera amalfitana . “Positano dove le onde e le montagne si incontrano” il libro di Romito ci fa scoprire una nostra grande storia . Una storia fatta d’arte, cultura, con radici che arrivano in tutto il mondo, come le foto scoperte in archivi di New York . Positano Christmas Time quest’anno ha dato il meglio di se. Il sindaco Michele De Lucia è emozionato nel descrivere il percorso fatto insieme da Matilde Romito in questi dieci anni, concluso con questo terzo straordinario volume, un “regalo” fatto alla città, ma sopratutto alle future generazioni, i giovani non hanno più memoria di quello che era Positano nell’immaginario collettivo mondiale, un “luogo” dell’anima per artisti e poeti, che ancora oggi ispira tanti.

A partire dalle ore 17.00 di questo pomeriggio, 30 dicembre, si è tenuta la presentazione del libro “Positano dove le onde e le montagne si incontrano”, precedentemente rinviata a causa delle condizioni meteo non favorevoli. Il libro, scritto e curato dalla professoressa Matilde Romito, su progetto dell’amministrazione comunale, ha testimonianze figurative degli anni che vanno dall’Ottocento al Novecento: il titolo è quello di una fotografia stereoscopica di Positano del 1905 dell’azienda americana di fotografie Underwood & Underwood. L’immagine di copertina richiama il titolo, un quadro in cui si incontrano le onde e le montagne, di una delle pittrici più care ai positanesi, View onto the Watchtower di Anita Rée.

Di seguito, un video di Positanonews.