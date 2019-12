Positano. Lavori infiniti alla Piazza Thurnau sul nuovo edificio comunale, come mai? Nella perla della Costiera amalfitana si aspetta il completamento del nuovo edificio comunale, dopo tante traversie, una ditta che praticamente prima non ha fatto nulla, i lavori hanno poi preso una piega buona, ma ora che succede alla Piazza già inaugurata? Infiltrazioni d’acqua , come si dice, per gli spazi per i giardinetti che dovevano circondare la piazza o cosa?