Positano. Lavori in corso a Via dei Mulini, arrivano le panchine

Positano. In Via dei Mulini si stanno effettuando dei lavori che prevedono l’installazione di panchine che consentiranno alle persone di sostare e riposarsi senza doversi più sedere sulle scale, intralciando in questo modo il transito. Le panchine serviranno sicuramente alle persone anziane o alle mamme con bambini, ma saranno anche molto utili per tutti coloro che attendono di entrare a visitare la Villa Romana. Le nuove sedute saranno installate al posto dei giardinetti che si trovano proprio alla fine della stradina, prima delle scale che conducono al sagrato della Chiesa. Una novità che risponde alle tante esigenze di cittadini e turisti e che sicuramente sarà ben accolta da tutti.