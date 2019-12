Positano. Lavori alla Piazza Thurnau per il miglioramento con eliminazione di fioriere inaccessibili . Un intervento di miglioramento della ditta Romano ecco di cosa si trattava dell’eliminazione di due fioriere, volute dalla Soprintendenza di Salerno. Le fioriere erano state volute nel caso che il prospetto non si integrasse bene con il contesto architettonico positanese, ma alla fine si è visto che l’opera è riuscita ad integrarsi bene e abbiamo visto anche che l’eliminazione delle fioriere fatta con tanto di lavoro concordato fra uffici comunali e soprintendenza era necessario, non per possibili infiltrazioni, mai state, ma per togliere un’opera difficile da manutenere. Un lavoro ottimo e quindi complimenti dalla redazione.