Positano. L’appello di Ogden a Positanonews: “Cerco l’autore di un quadro di Positano degli anni cinquanta”

Ogden Kruger scrive a Positanonews per lanciare l’appello di ricerca dell’autore di un quadro di Positano risalente agli anni cinquanta. In foto possiamo vedere la firma dell’autore, un certo “Bald” di Positano.

Nel messaggio Ogden scrive:

Ciao! Sto cercando di ricercare questo artista. Questo dipinto è stato consegnato a mia madre nel 1957. Molto probabilmente attraverso la mia scuola d’arte di Nona (Edna Lewis), The Positano Art Workshop. Forse potresti indirizzarmi verso qualcuno che potrebbe sapere? Grazie

Ecco il mesaggio originale: Hello! I am trying to research this artist. This painting was given to my Mother in 1957. Most likely through my Nona’s (Edna Lewis) Art School, The Positano Art Workshop. Maybe you could direct me to someone who might know? Thank you.

Il fascino misterioso di quest’opera di Positano risalente al 1957 ha spinto Ogden a provare in ogni modo a rintracciarne l’autore e noi di Positanonews non potevamo far altro che aiutarlo.