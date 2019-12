Positano. La smentita del Vicesindaco Francesco Fusco

Positano. In merito all’articolo di Guida possibile candidato Sindaco con Francesco Fusco (vedi articoli correlati) arriva la smentita del Vicesindaco e della Buonocore, che prontamente pubblichiamo. Di seguito le dichiarazioni di Fusco:

Carissimo Michele, direttore di Positanonews, mi trovo costretto a smentire te e le notizie riportate nell’articolo di cui sopra in quanto Tina, l’avvocato Buonocore, ancorché compagna di mio fratello non ha da me mai avuto, almeno finora, alcun incarico di mio portavoce, pertanto smentisco categoricamente quanto da lei dichiarato (sempre se lo ha dichiarato!).

Francesco Fusco