Positano. La good news, il presepe a Fornillo ci sarà per la Vigilia di Natale. Eccoli al lavoro nella nostra Positano a darci un sorriso. E così il direttore, Nico, Nino di Leva e tanti altri si stanno dando da fare per darci questa gioia . Il nostro presepe ci sarà per la Vigilia . Grazie a Chiara d’ Amico