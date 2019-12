Positano. Dopo la frana a Laurito lavori infiniti sulla S.S. 163, ma l’ANAS aspetta Natale?

Positano, Costiera amalfitana . Continuano, in seguito alla frana a Positano in zona Laurito dello scorso mese, gli interminabili lavori. La strada è quindi ancora ufficialmente chiusa nei pressi del San Pietro a Laurito verso Praiano. Dovunque sulla S.S. 163 Amalfitana ci sono segnali di chiusura, ma per fortuna si passa comunque da Amalfi a Sorrento. Resta però l’assurdità della situazione. La chiusura è ufficiale e quindi crea sicuramente danni per un turismo già blando in inverno , magari scoraggiato dalle informazioni ufficiali o dalle segnaletiche. Le barriere presenti sulla sede stradale sono pericolose e l’illuminazione in zona è scarsa. I lavori infiniti si ripercuotono sulle tasche dei cittadini in tutti i sensi, direttamente, per le spese sostenute, che sia dalla Regione Campania, o dall’ANAS di Salerno, sono sempre soldi pubblici. Inoltre non si riesce a sapere che tipo di lavori si debbano ancora fare, a questo punto l’ANAS che fa? Aspetta Natale? Santa Klaus porta in dono lavori a gogò e noi cittadini paghiamo e soffriamo nel silenzio generale.