Positano. Abbiamo visitato il bellissimo presepe realizzato interamente a mano dalla giovane Gabriella Maresca, riprendendo un po’ la tradizione del presepe napoletano. Gabriella ha utilizzato diversi materiali, come la schiuma poliuretanica, il polistirolo, Das, stoffe ed altro. Il tocco di originalità è dato dall’inserimento nello scenario di alcune famose boutique di Positano e dallo sfondo disegnato interamente da lei. Per realizzarlo Gabriella ha impiegato quasi un mese e mezzo ma ci tiene a precisare di non essere un’artista pur amando dilettarsi in questi lavori. Noi di Positanonews le facciamo i nostri complimenti per la bellezza del presepe che merita sicuramente di essere visitato.

di 9 Galleria fotografica Positano. Il presepe di Gabriella Maresca