Positano. Grave incidente stradale in località Canneto, ci sono dei feriti

Positano, costiera amalfitana. Intorno alle 13.30 si è verificato un incidente stradale sulla S.S. 163 Amalfitana in località “Canneto”. Due auto si sono scontrate violentemente. Delle persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte per poi trasportale presso la struttura ospedaliera per le cure e gli accertamenti necessari. Sul luogo dell’incidente anche Carabinieri e Polizia Municipale per la regolamentazione del traffico, momentaneamente a senso unico alternato.