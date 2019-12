Positano, Costiera amalfitana. Grande successo ieri per una serata di festa di solidarietà, con musica, piatti tipici e buon vino. La manifestazione è organizzata per raccogliere fondi in favore orfanotrofio ‘San Gerardo Maiella’ di Porto Novo in Benin.

La sera di sabato 7 dicembre a Piazza dei Racconti si è rinnovato l’appuntamento con la manifestazione “Luci per l’Africa”, giunta ormai alla sua nona edizione. Una bellissima iniziativa, una serata all’insegna della solidarietà, della musica e del divertimento. Non è mancata la possibilità di poter gustare piatti tipici del territorio. Durante la serata, infatti, si ha avuto la possibilità di gustare piatti della tradizione positanese e napoletana, accompagnati dalla musica dei “Mo’ Song” con la partecipazione del nuovo gruppo “Piccoli Artisti Positanesi” Tarantella pizzica tammorriata. “Positano senza tiempo” musica e danza popolare diretto da Giulia Talamo. Quest’anno nuova iniziativa, creazione del nuovo gruppo popolare “Piccoli Artisti Positanesi” è stata un grandissimo successo! Un’occasione per trascorrere una serata in allegria facendo del bene a se stessi e, soprattutto, a chi è meno fortunato. I fondi raccolti durante la serata sono destinati all’Orfanotrofio Saint Gerard Maiella di Porto-Novo in Benin.

Una splendida occasione per festeggiare la Vigilia dell’Immacolata ed accendere insieme le prime luci di Natale aiutando i nostri piccoli fratelli africani.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato, e in particolare a Bartolo Di Gennaro.