Positano. Grande successo per la Nuova Orchestra Scarlatti

Continuando la scia dei grandi successi organizzati a Positano per il “Positano Christmas Time”, alle ore 19:00 ha avuto luogo “Musiche per un Giorno di Festa”, un concerto a cura della “Nuova Orchestra Scarlatti” presso la Chiesa Santa Maria Assunta. Già si prospettava un evento da non perdere, e le aspettative non sono assolutamente state deluse.

Come da programma sono state eseguite le musiche di Strauss, Offenbach, Brahms, Christmas Carols.

L’Orchestra è così composta:

Clarinetto solista e Direttore : Gaetano Russo

Voce : Giusy Celentano

Organo: Marianna Meroni