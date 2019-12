Positano. Grande successo del nuovo gruppo di danza e musica popolare dell associazione “” Positano senza Tiempo “”diretto da Giulia Talamo e Christian Brucale

“Positano senza tiempo “ presente sul territorio da anni, si dedica alla formazione e alla crescita di gruppi musicali rappresentando il nostro paese, con danza musica e arte.

Quest’anno una nuova grande iniziativa…la formazione del gruppo popolare “Piccoli artisti positanesi” ad esibirsi ieri sera per la prima volta alla manifestazione

Luci per l’Africa, emozionando tutti con performance di danza, canto e ritmo popolare, appresi dai corsi organizzati da Giulia e Christian tutti i venerdì all auditorium comunale !

Saranno ancora protagonisti nelle prossime manifestazioni organizzate dal Comune il 14 dicembre al quartiere Liparlati ed il 5 gennaio 2020 a Montepertuso!

Il grande gruppo popolare di Giulia Talamo non ha età, bambini ragazzi adulti , tutti coinvolti dalla straordinaria passione da lei trasmessa!