Positano. Ecco chi è Giusy Celentano: dal coro di Positano alla Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli

Giusy Celentano, vive a Positano che ha ispirato nei secoli artisti da tutto il mondo.

Inizia a cantare e suonare fin da piccola indirizzata alla musica dalla sua famiglia.

Nel 2003 entra a far parte del coro “Laudate Dominum” di Positano di cui diventa solista e con cui partecipa a numerosi concerti e rassegne di canto.

Nel frattempo si dedica allo studio del canto con il soprano Maria Grazia Schiavo grande interprete di musica barocca e versatile artista di fama internazionale.

Successivamente ha proseguito perfezionandosi in canto lirico con Maria Ercolano soprano napoletano attiva insegnante di tecnica vocale per il centro di Musica Antica “Pietà de’ Turchini.

Ha studiato inoltre con il tenore Daniele Zanfardino eccellenza campana presente in ruoli di protagonista nelle stagioni dei maggiori teatri lirici italiani.

Si è esibita come soprano solista in vari concerti per coro e orchestra e con diverse formazioni strumentali, collaborando anche con la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli.

Nel 2014 partecipa come solista del concerto in occasione dell’iniziativa “Maggio dei Monumenti” in collaborazione con l’Associazione Positano Arte e Cultura.

Nel 2015 ha collaborato con un gruppo femminile di musica napoletana con cui si è esibita in varie manifestazioni in costiera amalfitana.

Nel 2016 partecipa a “MusiCampania” progetto realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti e finanziato dal Piano di Azione e Coesione III per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale della Campania.

Nel 2019 si esibisce con la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli nella prima edizione del “Festival barocco e…”

Negli ultimi anni ha fatto della sua passione una vera e propria professione potendo contare su una voce estremamente versatile e su un’innata capacità interpretativa in grado di spaziare dalla lirica, al repertorio barocco fino a brani moderni.