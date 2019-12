Positano. Oggi il clima è tipicamente invernale, con un vento freddo che increspa il mare ma spazza anche via le nuvole regalandoci un cielo quasi completamente terso, reso ancor più bello dai colori del tramonto con delle pennellate di rosso e di oro. Una falce di luna incastonata come un gioiello prezioso rende il tutto ancora più magico e fa da degna scenografia al paesaggio di Positano illuminato dalle luci natalizie. Ad immortalare questo spettacolo il bravissimo Fabio Fusco e noi condividiamo volentieri le sue foto per rendere tutti partecipi della bellezza di Positano anche d’inverno.

