Positano . Frana sulla Via Pasitea dalla scala del Royal . Ancora un’anteprima sul luogo delle frane di Positanonews. Da questa mattina stiamo seguendo le vicende del maltempo in Costiera amalfitana, fra Ravello , isolata da varie frane , e Minori , Maiori. Ora Positano su Via Pasitea, dalla scala dell’ Hotel Royal al Terminal Cascone dove parcheggiano i bus dell’interno Positano. Seguiranno aggiornamenti.