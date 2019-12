Positanonews ha intervistato il Sindaco di Positano Michele De Lucia, riguardo la vicenda della frana catastrofica a Maiori. Ieri siamo andati sul posto con la geologa Concetta Buonocore: “L’Italia è un Paese geologicamente e geomorfologicamente molto fragile e la Costiera è uno dei punti dove raggiunge il massimo della fragilità – dichiara la dottoressa.

Il cambiamento climatico è il fattore dominante che scatena queste catastrofi, e, come sostiene anche il Sindaco De Lucia “La frana rischiava di diventare una catastrofe immane” e “La prevenzione ed un forte investimento sono urgenti. Questo è un tema particolare perché mette a rischio la sicurezza dei singoli cittadini.”

De Lucia lancia anche un appello alla Regione Campania affinché vengano effettuati interventi strutturali importanti su tutta la Statale 163 Amalfitana e che venga istituito un ente con il ruolo di gestione e manutenzione di tali interventi.

Una considerazione importante è anche riguardo la prevenzione, infatti il Sindaco ricorda le operazioni di messe in sicurezza già effettuate proprio a Positano per visionare i monti nelle zone in cui esistono determinate criticità.

“E’ un grido di allarme forte – conclude De Lucia – e spero che ci sia un impegno da parte di tutti. Non mi resta che ringraziare ancora una volta il prefetto di Salerno, sempre attento a queste tematiche, organizzando immediatamente un tavolo di riunione con i Comuni della Costa d’Amalfi”.