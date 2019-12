Positano, frana in località Tordigliano, strada interdetta al traffico e poi riaperta -VIDEO

Positano, costiera amalfitana. Poco dopo le 15 si è verificata una frana sulla Strada Statale 163 Amalfitana, in località Tordigliano, una zona dove purtroppo spesso si verifica la caduta di massi. Al momento la strada è interdetta al traffico in entrambe le direzioni di marcia con la conseguente formazione di code di autoveicoli in attesa nella speranza di poter passare. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri.

AGGIORNAMENTI – La strada in questione è stata riaperta al traffico dopo la messa in sicurezza.

Noi ci siamo recati sul posto.