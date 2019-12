Positano in festa per i 100 anni di Rosa Celentano

Positano, costiera amalfitana. Il prossimo 26 dicembre grande gioia al quartiere Liparlati per i 100 anni di Rosa Celentano, una donna dolcissima, amata e benvoluta da tutti. Rosa è nata a Vico Equense il 26 dicembre 1919, ma è stata registrata al Comune dopo nove giorni, il 4 gennaio 1920 (come accadeva spesso in passato). Ha vissuto con la famiglia a Santa Maria del Castello dove adesso sta il ristorante La Ginestra (ex Sersale) ed ha sposato zio Bartolo, fratello di nonna Nennella. Il Comune di Positano sta già preparando i festeggiamenti per il 4 gennaio alla presenza delle figlie Elisabetta, Elena, Olga, Iolanda, dei nipoti e pronipoti, oltre a tutti coloro che le vogliono bene. Per far sapere la bella notizia agli innumerevoli amici di Zia Rosa i parenti hanno scelto Positanonews e questa cosa ovviamente ci rende orgogliosi e felici . Ringraziamo il geometra Michele Cinque per la notizia.