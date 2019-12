Positano, il fantastico Capodanno nel” Gioiello della Costiera Amalfitana”

Positano, una delle città più belle del nostro Paese, così pittoresca da essere definita “il gioiello della Costiera Amalfitana”, è perfetta non solo per le vacanze estive, grazie alla posizione sul mare, ma anche per quelle invernali e natalizie. Anche in inverno la spiaggia resta una delle principali attrazioni: la Spiaggia Grande è il cuore della vita di Positano, dove è possibile trovare ristoranti, bar e persino le discoteche ( come il “Music on the Rocks”). Oppure, ancora, da non perdere è l’evento del Capodanno in Piazza, abbellito dalla musica che la farà da padrone, mentre chi ama lo shopping potrà aggirarsi tra i migliori negozi e le migliori boutique del luogo. La “Moda Positano” è caratterizzata da abiti artigianali creati utilizzando materiali leggeri come il lino ed ornati di pizzo macramè.