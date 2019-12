Positano. Enzo Avitabile e i Bottari in Concerto

Enzo Avitabile e i Bottari in Concerto.

Il Giorno dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, alle ore 20:00, la Piazza dei Racconti ospiterà il concerto del grande artista Enzo Avitabile. Cantante, polistrumentista, compositore, è uno degli artisti più originali del panorama italiano, capace di passare dalle collaborazioni con le star americane come Tina Turner, James Brown, a quelle con le voci dell’Africa da Cheb Khaled a Mory Kante, dalle hit di Pino Daniele e Edoardo Bennato al recupero della tradizione dei canti popolari e sacri della Campania. Muovendosi tra polarità contrapposte, ha dato spazio a tematiche forti come la disoccupazione, immigrazione, solidarietà e speranza, e ha dato voce a terre dimenticate, partendo dalla periferia nord di Napoli per arrivare alle periferie del mondo. Insieme a lui si esibiranno i Bottari, percussionisti che utilizzano come strumenti botti, tini e falci. Secondo un’antica tradizione popolare, questi attrezzi, usati per il lavoro dei campi, venivano percossi dai contadini per scacciare gli spiriti maligni dalle loro cantine e per propiziare il raccolto. Vi aspettiamo per trascorrere una serata all’insegna del jazz, del soul e della canzone napoletana.