Positano: domani il pranzo di Natale dedicato agli anziani. Grande iniziativa della CRI Costiera Amalfitana

Domani, 14 dicembre, la Croce Rossa Italiana della Costiera Amalfitana, in collaborazione con il Comune di Positano, organizza un fantastico pranzo di Natale dedicato a tutti gli anziani. Il pranzo si terrà, come nel 2018, al ristorante “Valle dei Mulini” alle ore 13:00. All’evento parteciperà anche Nello Buongiorno, immancabile con la sua ottima musica che si è ripromesso di trasmettere a tutta Positano. Davvero una splendida occasione per coinvolgere gli anziani positanesi e non solo, preziosissimi per la loro bontà e saggezza che quotidianamente trasmettono.