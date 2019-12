Positano. Divisione o comunità? – la lettera di Manlio Meroni

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Manilo Meroni su Positano:

Forse è arrivato il tempo di fare una riflessione insieme di quanto accade nel nostro paese. Dalla chiusura dell’estate lavorativa ad oggi, si sta avvertendo sempre più profondamente quel venire meno di quella che era la comunità del nostro paese, che nella vita quotidiana ed in ogni occasione bella o brutta che sia avvertivi esserci. Mi riferisco entrando più nel merito, a quel senso di fraternità, dello stare insieme, nel cercarsi per vivere le occasioni con il desiderio di incontrarsi e condividere. I bambini ed i ragazzi si incontravano nelle piazze per giocare semplicemente a pallone, a nascondino, alla settimana. Davamo così vita a quella piazza, ma davamo così vita tra di noi insieme ad una vita in Comune che era il contatto tra di noi, non più vita isolata. Ancora, ci ritrovavamo nei bar per un the, per un caffè, per le tombolate di Natale. Oggi non c’è più una luce che adorna per questa festa le nostre case. Ora non sono qui a trovare i colpevoli. Ma sicuramente ci sono due aspetti da considerare e cioè; uno e il cambiamento epocale che stiamo vivendo nel mondo e gli stravolgimenti che esso comporta anche al livello locale, il cellulare, internet, la vita social; i centri commerciali che spopolano le città, il nichilismo. L’altro è una responsabilità locale che è quella che riguarda tutti noi. Non abbiamo più nessuna intenzione di incontrarci e stare insieme, sostituito da un individualismo sfrenato e ad uno scissionismo di ogni cosa. Stiamo assistendo con questo ad una CHIUSURA ed alla più tremenda REGRESSIONE SOCIALE mai avuta nel nostro paese in precedenza, che fa tanta tristezza generando paura perché non è fisiologico, ma a parere mio è malattia. Abbiamo sostituito la comunità con una cocumella che di volta in volta compare in qualche situazione, come un flash mob, ed in quanto tale si dissolve non lasciando traccia di se. Se pensiamo alla tradizionale festa del pesce che non voleva più svolgersi come anche il tradizionale presepe sotto la grotta di Fornillo sono il senso più emblematico dello scollamento che vi è. E che si siano svolti non significa che la comunità c’è ma è uno sforzo che ha tappato solo, temporaneamente le falle alla nave. E, nel periodo estivo, non cambia di gran lunga la cosa, perché oltre al dato lavorativo e quattro sorrisi convenevoli ai turisti che scelgono di onorarci nel nostro paese, altro non c’è. C’è stato un tempo in cui una Positano ha letteralmente costruito dalle fondamenta questo paese dandogli un degno inizio di vita: a coloro addirittura non dedichiamo nulla in ricordo, proprio perché da fastidio a quest’altra Positano che vuole cancellare tutto ciò. Basti pensare al canonico Errico Talamo, John Steinbech (premio nobel letteratura), ricordato appena con una mattonella con la sua frase miliare sul nostro paese; il prestigioso Architetto Orestano che progettò e realizzò per noi il meraviglioso edificio delle Scuole Elementari. Oltre, che persone della vita quotidiana che a suon di lavoro zappavano la terra, costruivano e ristrutturavano meravigliose case con la caratteristica cupola, dell’arco; le scale, che sono la nostra identità. Le donne che allevavano figli e portavano avanti valori e tradizioni con passione. Queste persone hanno costruito la bella Positano di cui possiamo ancora vivere, godere ed ammirare oggi. Cosa conosciamo e cosa dedichiamo a costoro? Accanto a questa è sorta purtroppo, hai-noi, quella della distruzione, dell’usurpazione dei luoghi, dei beni comuni, del voler cancellare tutte queste persone con quella sottospecie di una Positano “new town” che non ha niente a che vedere con quella meraviglia. Forse tutto quanto sta accadendo lo si può chiudere in un sola parola <>? All’ora forse ci sta

bene così? O nel paese ci sono energie cha hanno voglia di far nascere e far conoscere una completamente diversa da questa?

Manlio Meroni

Auguri a tutti di un Sereno Natale

Positano lì 24 dicembre