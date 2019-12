Positano. Distretto turistico Costa d’Amalfi risponde all’articolo dell’esclusione dei positanesi dalla formazione professionale

Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi risponde all’articolo pubblicato su Positanonews riguardo l’esclusione dei giovani positanesi dai corsi di formazione professionale. Dopo la pubblicazione dell’articolo il Distretto Turistico ci tiene a fare chiarezza in merito.

“LETTERA ALLA REDAZIONE

La presente comunicazione è per fare chiarezza sull’articolo “Distretto turistico Costiera Amalfitana fa Formazione Professionale, ma sono esclusi i giovani di Positano” scritto in data 19.12.19 dalla

Redazione_MC di Positano News.

In primo luogo, ringraziamo gli amici di Positano News per mantenere i riflettori accesi sulle iniziative promosse e finanziate del Distretto e Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi. Come detto

in precedenza, siete lo stimolo giusto per crescere e non abbassare mai la guardia.

Tuttavia, ci teniamo a far chiarezza su alcuni punti:

1. Il Distretto, ente privato le cui iniziative sono autofinanziate, promuove attività che si rivolgono alla collettività. I nostri progetti sono estesi a tutti i comuni e alle scuole del territorio, senza distinzioni o campanilismi di alcun genere;

2. Le scuole coinvolte hanno mostrato interesse e sostegno al progetto di formazione, proponendo la loro collaborazione. Ci auguriamo per il futuro che sempre più scuole aderiscano all’iniziativa facendosi così promotrici delle opportunità di crescita che nascono sul territorio;

3. I Corsi di Formazioni non prevedono nessuna borsa di studio per i ragazzi delle scuole coinvolte. Gli studenti che parteciperanno al progetto formativo presteranno il loro lavoro, come previsto dall’alternanza scuola lavoro;

4. Il Progetto di Formazione è esteso a tutto il territorio, motivo per cui i corsi sono itineranti e avranno luogo in differenti paesi della Costa d’Amalfi;

5. Il Corso Nazionale AIGAE a cui abbiamo collaborato qualche anno fa (Articolo del 2.03.2018) era esteso a tutti i ragazzi e le ragazze della costiera.

Tutte le iniziative del Distretto condividono questo spirito di apertura, senza escludere nessuno. Ci sarebbero altri aspetti da analizzare ma possiamo soffermarci su questi. Siamo d’accordo

invece, amici di Positano News, dell’importanza di formare e far crescere le future generazioni. Le nostre iniziative lo dimostrano.

Il nostro augurio per il nuovo anno oramai alle porte è: Invece di pensare a ciascun paese come stella da far godere di luce propria, che ne dite di iniziare a concepire la Costa d’Amalfi come Costellazione capace di generare le energie necessarie per brillare insieme? Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi accoglie vivamente tutte le iniziative e le collaborazioni rivolte allo sviluppo, all’orientamento e alla crescita del territorio.

Distretto Turistico Costa d’Amalfi”