Positanonews in diretta dalla magnifica pista di pattinaggio in Piazza dei Racconti a Positano. L’Assessore Di Leva presente a bordo della pista si ritiene molto soddisfatto per quanto realizzato dal Comune di Positano in Piazza, divenuta una pista di pattinaggio su ghiaccio e centro di attrazione principale per tutti i positanesi, sia adulti che bambini.

Di Leva inoltre ci illustra gli eventi che seguiranno questa settimana ponendo al centro i più piccoli con le recite natalizie, fino all’arrivo di Babbo Natale il 19 dicembre.

Ecco nel dettaglio il programma delle recite natalizie in cui si cimenteranno gli splendidi bimbi e ragazzi delle scuole di Positano:

Scuola Primaria e Sec. di I grado

“Spettacolo di Natale”

18 dicembre, ore 11.30, Chiesa “Santa Maria Assunta”, Positano

Scuola dell’Infanzia-Positano

“Natale in favola”

19 dicembre, ore 10.00, palestra dell’Istituto

Scuola dell’Infanzia di Montepertuso

“Il presepe lo facciamo noi”, parrocchia di Santa Maria delle Grazie, Montepertuso

20 dicembre, ore 10.30

Una settimana fantastica in quel di Positano, dove ogni anno si vivono al massimo le festività natalizie grazie alle splendide iniziative dei cittadini e del Comune.