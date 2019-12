Positano crolla albero a Laurito

Positano, Costiera amalfitana. Una quercia si è abbattuta a Laurito, la frazione al confine con Praiano andando verso Amalfi. Il crollo è avvenuto all’interno della proprietà della famiglia Guida , quindi non ha invaso la S.S. 163 Amalfitana e per fortuna non ci sono stati feriti . Sul posto i Vigili del Fuoco di Maiori, i carabinieri e l’ ANAS.

Il tronco sarà rimosso da chi sarà accertato essere il proprietario.