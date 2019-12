Positano. Continuano i disagi per chi vuole spostarsi con la Sita, scarsa informazione e mancanza di biglietti

Positano. In questi giorni continuano a registrarsi notevoli disagi per coloro che desiderano spostarsi in costiera amalfitana utilizzando gli autobus della Sita, tra corse soppresse e percorsi temporaneamente modificati in seguito all’interruzione della strada causata dai recenti eventi franosi. Sono, ad esempio, tanti coloro che decidono di partire da Agerola e percorrere a piedi il bellissimo Sentiero degli Dei raggiungendo Nocelle per poi scendere a Positano. Una volta giunti in paese vorrebbero far ritorno ad Agerola utilizzando gli autobus della Sita ma restano sconcertati nell’apprendere che da Positano ad Amalfi i collegamenti con i pullman dell’azienda di trasporto in questo periodo non ci sono. Dovrebbero quindi prima raggiungere Sorrento e da lì prendere il pullman per Amalfi. Un viaggio indubbiamente lungo e tortuoso, paradossalmente impiegherebbero meno tempo a ripercorrere a ritroso il Sentiero degli Dei verso Agerola. La mancanza di informazione è grave e sicuramente non costituisce un bel biglietto da visita per i tanti turisti che in questi giorni di fine anno, grazie anche al clima freddo ma sereno, affollano Positano. A questa situazione già di per sé scandalosa si aggiunge un ulteriore disagio, ovvero l’estrema difficoltà a reperire i biglietti per poter viaggiare sulla Sita. Infatti la tabaccheria è chiusa così come la trattoria ai Mulini, rivenditori autorizzati. A tutto sopperisce il Bar Internazionale alla Chiesa Nuova che è diventato un vero punto di riferimento, come sempre oramai da circa 50 anni. I turisti, infatti, si rivolgono a loro per cercare di avere qualche informazione sugli orari cercando di orientarsi in una situazione che non fa di certo onore ad un paese a vocazione turistica. Basterebbe almeno affiggere degli avvisi sulle varie tabelle degli orari presenti alle fermate della Sita per cercare di aiutare i viaggiatori… e non parliamo ovviamente solo dei turisti ma anche dei residenti che sono in realtà i maggior fruitori del servizio di trasporto e che in questo periodo si sentono completamente abbandonati. Ci auguriamo che la strada venga al più presto riaperta per ripristinare una situazione di normalità.