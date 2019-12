Positano Christmas Time: i primi appuntamenti

Sabato 7 Dicembre prenderà avvio la programmazione del “Positano Christmas Time 2019/2020” che ci accompagnerà durante il periodo natalizio con eventi, concerti, sport in spiaggia, grandi novità come la pista di pattinaggio e molto altro ancora.

Apriranno, alle ore 10:00, le festività natalizie i tradizionali mercatini di Natale accompagnati dalle note musicali della “Jingle Band”. Collocati nel caratteristico anfiteatro, faranno da cornice alla Piazza dei Racconti fino a domenica 22 Dicembre.

Alle ore 15:30 per i bambini ci sarà “Gli Uomini Rossi”, un progetto di “Merende Letterarie”, che ritorna con i suoi laboratori artistici e culturali. Questi laboratori hanno lo scopo di sensibilizzare all’arte e alla lettura i nostri ragazzi.

Alle ore 18:45 ritorna l’immancabile appuntamento con “Luci Per L’Africa”, serata di beneficenza giunta alla sua IX edizione. Durante l’evento, che sarà nella tensostruttura in Piazza dei Racconti, sarà possibile degustare piatti tipici della tradizione locale. I fondi raccolti saranno destinati all’Orfanotrofio Saint Gerard Maiella di Porto-Novo in Benin. Non mancheranno divertimento e musica. Ad allietare gli ospiti sarà il concerto “Musica e Danze Popolari” dei Mo Song con la partecipazione del nuovo gruppo “Piccoli Artisti Positanesi” a cura dell’Associazione culturale “Positano Senza Tiempo”. Inoltre verrà assegnato il premio “Lo Sportivo dell’Anno” ideato da Positanonews.

Domenica 8 Dicembre, per il giorno dell’Immacolata, il Positano Christmas Time si sposterà nel caratteristico borgo di Montepertuso. Alle ore 15:30 in Piazza Cappella ci saranno momenti dedicati ai più piccini. I bambini potranno conoscere e divertirsi con Babbo Natale, trascorrendo un pomeriggio all’insegna dell’allegria. In seguito potranno, grazie alla loro creatività e alla loro immaginazione, decorare l’albero al centro della Piazza, con palline luccicanti e addobbi natalizi.

Alle ore 17:00 si illuminerà l’Albero di Luci sul monte che dà il nome al borgo.