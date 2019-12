Positano Christmas Time: oggi la presentazione del libro della Romito in sala consiliare

La presentazione del volume “Positano dove le onde e le montagne si incontrano” è stata recentemente rinviata a causa di condizioni meteo avverse. Ora il Comune di Positano avvisa che la presentazione del libro con testimonianze figurative tra 800 e 900, curato e scritto dalla Prof.ssa Matilde Romito su progetto dell’amministrazione comunale, si terrà lunedì 30 dicembre alle ore 17.00 presso la sala consiliare del Municipio.

Perché Positano III ?

L’affascinante titolo è quello di una fotografia stereoscopica di Positano del 1905 dell’azienda americana di fotografie Underwood & Underwood, nata nel 1881 e chiusa nel 1940.

Per l’immagine di copertina ho voluto scegliere un quadro dove fosse evidente questo “incontro” fra le onde e le montagne, scelta caduta su una delle pittrici più care ai positanesi e che tanto ha dato a questo paese, View onto the Watchtower di Anita Rée.