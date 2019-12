“Positano Christmas Time”. Continuano gli eventi delle festività: oggi e domani Sagra della Zeppola alla Spiaggia Grande

Questa mattina di sabato 28 dicembre, presso la Pinacoteca Comunale, alle ore 10:00, avverrà la presentazione del libro di Giuseppe Sabella “Da Ulisse all’ambulanza: le Sirene tra mito e storia”.

Il 28 e il 29 dicembre, invece, Save the date per l’appuntamento più goloso della Costiera amalfitana , in occasione del Positano Christmas Time alla Spiaggia Grande, l’attesissima Sagra della Zeppola giunta alla 38 esima edizione. Un momento per stare insieme gustando i sapori della tradizione della Costa d’ Amalfi e della Campania con una festa legata e radicata alle tradizioni Positanesi.