Venerdì 27 dicembre, rinviato “il Giro di Positano” per non aggravare la viabilità della Costiera amalfitana dopo le frane dei giorni scorsi in da Amalfi a Cetara mentre la Divina torna alla normalità continuiamo a segnalare gli eventi natalizi quotidianamente .

Positanonews propone tutti i giorni in un calendario completo tutti gli eventi della Costiera amalfitana , Penisola sorrentina e i principali delle aree circostanti della Campania in particolare provincia di Salerno e Napoli con la possibilità di segnalare l’evento, completo di luogo, data, orario e dettagli ( CLICCA QUI PER SEGNALARE IL TUO EVENTO )

Per tutti gli eventi vai su Positanonews EVENTI

Alle ore 19:00 avrà luogo “Musiche per un Giorno di Festa”, concerto a cura della “Nuova Orchestra Scarlatti” presso la Chiesa Santa Maria Assunta. Un evento da non perdere

Clarinetto solista e Direttore : Gaetano Russo

Voce : Giusy Celentano

Organo: Marianna Meroni

In programma musiche di Strauss, Offenbach, Brahms, Christmas Carols

Foto di Brigida Sorrento sul Blog Positano My Life di Massimo Capodanno col programma completo

Ricordiamo che tutti i giorni è aperta la Villa Romana nei pressi della Chiesa Madre Assunta di Positano, la scoperta del suo genere più interessante degli ultimi venti anni nel Sud Italia, con affreschi unici al mondo. Poi in Piazza dei Racconti c’è la pista di pattinaggio e il mercatino di Natale –

Domani

Ore 10.00, Pinacoteca Comunale

DA ULISSE ALL’AMBULANZA:LE SIRENE TRA MITO E STORIA

Presentazione del libro di Giuseppe Sabella

Spiaggia Grande

SAGRA DELLA ZEPPOLA 38° EDIZIONE

“Positano Christmas Time”2019/2020

Clicca qui per tutto il programma della Sagra della Zeppola

Positanonews propone tutti i giorni in un calendario completo tutti gli eventi della Costiera amalfitana , Penisola sorrentina e i principali delle aree circostanti della Campania in particolare provincia di Salerno e Napoli con la possibilità di segnalare l’evento, completo di luogo, data, orario e dettagli ( CLICCA QUI PER SEGNALARE IL TUO EVENTO )

Per tutti gli eventi vai su Positanonews EVENTI