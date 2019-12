Positano, “Ceramiche Casola” cerca un addetto alle vendite

Positano. Annuncio importante per chi fosse interessato. L’azienda “Ceramiche Casola” cerca un addetto/a alle vendite da inserire nel proprio organico, preferibilmente con le seguenti competenze:

– esperienza pregressa nel settore;

– ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;

– forte orientamento alla cura del cliente e buona capacità comunicativa;

– buone capacità e competenze informatiche.

Per candidarsi, inviare curriculum vitae con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via email a: francoceramicacasola@gmail.com

https://www.ceramicacasola.it/

Ricordiamo che Ceramiche Casola è un’azienda che produce un qualcosa di veramente unico a Positano e da poco più di un anno anche a Scala. Un’attività che è curata da tanti anni dai fratelli Casola, da sempre impegnati nella produzione delle ceramiche artistiche e nella loro esportazione per le più belle case d’Italia e del mondo. La ditta ha una storia quasi secolare: si tratta, infatti, di un’azienda familiare di quarta generazione, attiva dal

lontano 1925.