Positano. Cade un pino a Tordigliano, isolata verso Sorrento. Strada liberata dai volontari

Anteprima di una maratona di Positanonews sul fronte frana sensa sosta. Dopo Maiori, con una enorme frana che interrompe la S.S. 163 verso Salerno, e Cetara, con oltre 200 persone bloccate in un albergo, con tragedie sfiorate a Ravello, ora tocca a Positano. Cade un pino a Tordigliano, la Costiera amalfitana isolata anche verso Sorrento. Il Pino è caduto poco fa ( sono le 6,30 quando scriviamo ) dopo una notte ininterrotta di pioggia. Al momento ancora non è arrivata l’ANAS e nessuno per intervenire. Crediamo che, se non vi sono complicazioni, la strada potrebbe essere riaperta, ma qualcuno ha desistito. Al momento le auto provenienti da Positano e Praiano sono state costrette fisicamente a tornare indietro per Agerola che, per fortuna, ora è riaperta, dopo una giornata che ha visto anche li vari dissesti, ed è l’unico modo attualmente per raggiungere velocemente l’autostrada A3 Napoli Salerno a Castellammare di Stabia. La Costiera è in trappola

AGGIORNAMENTI Dopo le 8 di mattina sono intervenuti dei volontari per spostare il Pino caduto nella pineta. Probabilmente l’albero era malato e il maltempo che imperversa ininterrottamente sulla Divina ne ha favorito il crollo. Sulla strada potrete trovare pietrame ed arbusti . Si procede in una sola corsia, ma senza particolari disagi visto che la strada in quel punto è larga e c’è sufficiente visibilità.