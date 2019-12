Positano. Bellissimo gesto per la Casa Miryam a Meta da parte di una giovane coppia positanese

Postiano, uno splendido gesto che riempie i nostri cuori di gioia e speranza. Una giovane coppia positanese ha donato un sostegno alla Casa Miriam che Suor Paola porta avanti con tanto amore.

Ecco l’annuncio dei neo sposi, Francesco Casola e Biancamaria Medaglia, i quali ringraziano gli invitati al matrimonio per aver contribuito a sostenere questo magnifico gesto di altruismo che ci lascia senza parole:

Suor Paola è una donna energica e piena di gioia, ci ha rinfrancato il cuore con storie a lieto fine di bambini affidati finalmente a sane famiglie e ci ha commosso con il ricordo della povera piccola abbandonata in fasce e morta a solo un anno di vita per problemi cardiologici. Grazie anche al vostro aiuto (mi rivolgo agli invitati al nostro matrimonio) abbiamo offerto un sorriso per i bambini di casa Miriam. Siamo stati sempre titubanti o forse non avevamo la sensibilità giusta per guardare con gli occhi del cuore, ma questi sono i miracoli che accadono solo quando si diventa un buon genitore.

I complimenti più sinceri dalla redazione di Positanonews vanno a Francesco e Biancamaria per questa grande lezione di solidarietà che spesso manca ai giorni d’oggi.