Positano. Cresce l’attesa per l’XI torneo di pesca “Enzo D’Urso che si svolgerà alla Spiaggia Grande domani, domenica 15 dicembre, dalle ore 06.00 alle 13.00. Emanuele Cafiero, però, spiega che quest’anno i partecipanti saranno un po’ in meno perché le forti mareggiate degli ultimi tempi hanno portato via una parte della spiaggia all’Incanto e della spiaggia di Fornillo e, quindi, pur essendo molte le richieste di iscrizioni le postazioni saranno ridotte. Resta comunque l’occasione per trascorrere una piacevole giornata in ricordo del caro amico Enzo.