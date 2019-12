Positano. Arrivano cinque nuovi vigili urbani: 20 dicembre il giuramento

Positano, Costiera amalfitana. Per il 20 dicembre il giuramento per i nuovi cinque vigili urbani: Buonocore Ciro, Barba Gianpiero, Ingenito Pasqua, D’Esposito Luisa, Pappalardo Ester. I primi due sono già in servizio, gli altri tre a giorni, dopo lo scorrimento del concorso, ma è ufficiale ed è una anteprima di Positanonews. Il corpo di polizia municipale si potenzia, come è giusto che sia, visto che è un paese turistico di importanza mondiale, rafforzando i ranghi. Auguri a tutti di buon lavoro.