Positano, Amalfi e Sorrento. Ecco cosa si fa a Capodanno in Costiera e Penisola

Siamo agli sgoccioli, il 31 dicembre segna la fine di questo 2019, e ci apprestiamo a dare al meglio il benvenuto al 2020 con tanti eventi, musica e buon cibo in tutta la Costa d’Amalfi e Sorrento.

Ad Amalfi, l’appuntamento è alle 23.15 in piazza Flavio Gioia, con la prima fase di ballo ed intrattenimento col dj set e il countdown per il nuovo anno. Alle 00.00 in punto lo spettacolo pirotecnico sul mare, con i fiori di fuoco e le cascate d’oro che si apriranno sull’inconfondibile panorama di Amalfi, amplificati dai riflessi che creano sulla superficie dell’acqua. Alle 00.30 i festeggiamenti per la notte di Capodanno si spostano nel salotto cittadino di fronte al Duomo, in una delle piazze più belle d’Italia che accoglie NYE Amalfi 2020. Amalfi, che è tranquillamente raggiungibile tramite il Valico di Chiunzi o la Statale Agerolina, ospiterà festeggiamenti fino all’alba nello spazio che è il suo affascinante simbolo, riconosciuto in tutto il mondo.

A Positano, invece, nella contrada di Nocelle, si aspetterà l’inizio del nuovo anno con la II edizione della festa “Na bbona Fine e Buon principio d’Anno – Eco Capodanno 2.0”: si potranno assaggiare prelibatezze locali e assistere al fantastico spettacolo folkloristico de “Le Cuntesse”. Il tutto si svolgerà dalle ore 20:30 in Piazza Santa Croce grazie all’impegno e alla dedizione dei Giovani Ragazzi di Nocelle. Alle ore 23:45, in attesa del Countdown, il Gruppo di Capri “Allerija”, con la sua musica rallegrerà e farà divertire tutti i presenti sulla “Rotonda”, la caratteristica Piazza della Spiaggia Grande di Positano. Per festeggiare il Capodanno, allo scoccare della mezzanotte, ci sarà un sensazionale spettacolo pirotecnico e si potrà continuare a ballare fino alle 2:00 con gli “Allerija” e fino all’alba con il sound dei nostriDJs Positanesi. La mattina del giorno di Capodanno 2020, alle ore 11:00, il Gruppo Folkloristico di Pogerola sfilerà lungo le strade del paese per festeggiare l’inizio dell’Anno Nuovo, mentre nel pomeriggio, alle 15:30, il Gruppo Folkloristico di Piedigrotta Sorrentina diletterà con la sua musica popolare i borghi di Montepertuso e Nocelle.

Infine a Sorrento, questa mattina alle ore 11:30 si terrà un concerto di Fine Anno al Teatro Tasso con la S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra, seguita dal Teatro dei Burattini in Piazza Tasso e, come da tradizione, alle ore 18:00 l’accensione del Ciuccio di Fuoco sempre in Piazza Tasso con l’esibizione musicale itinerante del gruppo folkloristico “Piedigrotta Sorrentina” e con la partecipazione di Marco Palmieri. Infine, in attesa del 2020, avranno inizio i festeggiamenti alle ore 23:00 in Piazza Tasso, in attesa del 2020 e dello spettacolo pirotecnico all’1:00 presso la Marina Piccola di Sorrento. Il giorno di Capodanno, invece, a Sorrento si terrà nuovamente un concerto S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Ensemble Orchestra presso la Basilica di Sant’Antonino alle ore 17:00.