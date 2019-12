Positano , Costiera amalfitana . Albero di Pino crolla a Tordigliano, sfiorata la tragedia. Bloccata circolazione per Piano di Sorrento Il maltempo continua ad imperversare, Positanonews ha dato in anteprima la notizia dei massi crollati a Capo d’ Orso con la S.S. 163 interrotta per Salerno e altri danni in Costa d’ Amalfi.

Abbiamo già avvisato in prima serata che bisogna prestare particolare attenzione per strada, soprattutto lungo la Statale Amalfitana, da Piano di Sorrento a Positano. Il forte vento sta infatti strappando i rami dagli alberi, i quali, ovviamente, finiscono in strada, costituendo un pericolo soprattutto per coloro che viaggiano con i ciclomotori.

Poco fa in località Tordigliano ( Vico Equense ) un albero di pino è stato sradicato dal vento sfiorando un’auto in passaggio verso Piano di Sorrento. Attualmente è bloccata completamente la circolazione con i carabinieri ed i vigili si stanno recando sul posto per risolvere la situazione.