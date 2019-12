Positano. Al via oggi la Sagra della Zeppola, tra dolci e tante prelibatezze da gustare

Positano, costiera amalfitana. In una serata fredda in tanti non hanno voluto rinunciare al tradizionale appuntamento con la Sagra della Zeppola, giunta alla 38esima edizione. Oltre alla gioia di stare insieme e condividere momenti di divertimento ed allegria, è anche un’occasione per gustare tanti dolci, tra cui ovviamente le immancabili zeppole proposte in diverse versioni ed altre prelibatezze che delizieranno il palato. Come ad esempio la gustosa porchetta, preparata con abilità e pronta per essere assaporata. E la foto diventa virale e fa il giro del web…