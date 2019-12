Positano, il 24 e 25 dicembre potrebbero non esserci ristoranti aperti. L’amara riflessione di Gian Maria Talamo

Riportiamo il post pubblicato da Gian Maria Talamo sul suo profilo Facebook.

Quello che sto per scrivere è mortificante, in primis per me che lo scrivo. Ogni anno si ripete la stessa storia. Il 24 ed il 25 Dicembre si corre il rischio che a Positano non ci siano ristoranti aperti. Ebbene quest’anno avverrà esattamente questo. Tutti chiusi. Io sono pieno e dovrò spiegare ad una cinquantina di clienti che a Positano non sarà possibile trovare un ristorante aperto per 2 giorni. Chi dice che i collaboratori poi non vogliono lavorare a Natale, chi dice che poi è l’Amministrazione che li dovrebbe costringere. Io so solo una cosa, che io sono aperto da 20 anni i giorni di Natale e non ho mai avuto un collaboratore che è venuto, né sono mai stato costretto dall’Amministrazione a farlo. Lo faccio perché Positano è una eccellenza turistica, e come tale non può mai chiudere. Lo faccio perché c’è gente che prenota e ha diritto di godere di questo magnifico paese. Lo faccio perché amo profondamente questo paese e me lo godo, non lo considero un bancomat per Phuket. Scusate lo sfogo, sono pieno di amarezza. Buon Natale a tutti.