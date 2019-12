Positano 2020. Il paese che vorremmo. La piazza ai Mulini e alla Chiesa Nuova, sentiamo Vito Casola. Assodato che nella perla della Costiera amalfitana è tutto fermo e nessuno parla finchè non si saprà se Michele De Lucia farà o meno il terzo mandato e nel silenzio assordante della politica ci mettiamo noi di Positanonews a pensare a uno spazio per i cittadini dove proporre idee per il futuro “Positano 2020. Il paese che vorremmo” è il nostro spazio virtuale sul giornale che , nato da Positano, ma voce di tutta la Costa d’ Amalfi a Sorrento , nato sul web, come giornale nativo online locale infraprovinciale, primo in Campania e nel Sud Italia, non si dimentica del proprio paese. Passiamo dai nomi ai progetti. Che ne pensate del progetto di una piazza a quella che impropriamente chiamiamo Piazza dei Mulini? E della Piazza alla Chiesa Nuova che tanto sogna Domenico Collina , Mimì del Bar Internazionale? “Ci sono tanti progetti nei cassetti, alcuni li abbiamo proposti anche noi come associazione Posidonia – ci dice Vito Casola che abbiamo incontrato nella boutique Brunella -, per esempio una Piazza Mulini e una alla Chiesa Nuova, renderebbero il nostro paese davvero in gioiello.. Poi un altro mio desiderio, per il paese, è fare di Positano paese presepe e tenerlo aperto d’inverno , ci sono cinque aree che vanno tenute vive, non ci vorrebbe molto.. La sera diventa un deserto, ma è un problema che Positano si porta avanti da tempo… La Piazza sarebbe un sogno per il paese che amo”. Se la bellezza salverà il mondo , rendere più bella Positano non potrà che rendere migliore il paese .

