Positano 2020. La pulizia dei valloni, dai volontari ad un programma pubblico . Continuiamo le nostre puntate quotidiane sulla cosiddetta perla della Costiera amalfitana, che andrà al voto per le amministrative con Amalfi e Maiori nella primavera prossima. Oggi vogliamo parlare ai nostri lettori cittadini, ma sopratutto ai giovani, che sono il nostro futuro, di un altro aspetto della vita positanese. La pulizia dei valloni.

E’ una tematica complessa affrontata nel corso dei decenni dai volontari, sotto forma di gruppi o comitati spontanei, come ai tempi della Festa del pesce alla Chiesa Nuova con Mimì Collina e altri, o con associazioni, ricordiamo Solaria, ma anche recentemente Macchia Mediterranea , nata dal gruppo Facebook Cittadini Volontari. Insomma dalla piazza della Chiesa Nuova alla piazza virtuale dei Social Network sono i volontari che si danno da fare, supportati, a dire il vero, dal Comune, ma cosa manca e cosa si potrebbe fare?

Manca una programmazione pubblica dei valloni, una voce nel piano triennale delle opere pubbliche. Bisogna sapere che la politica si discute al bar forse, ma si fa con atti pubblici, con stanziamenti di voci dal bilancio, con previsioni nel piano delle opere pubbliche. Atti che impegnano realmente le amministrazioni per il futuro, quel futuro che vogliamo dare ai nostri giovani.

Continueremo il nostro “ascolto” dei cittadini , su programmi, progetti, idee, fatti, non opinioni e persone o liste, queste aspetteremo nel 2020, per il momento sospendiamo , anche a costo di perdere click, per cercare di promuovere idee, suggerire ed essere suggeriti, per far scuotere le coscienze sui problemi del paese affinché tutti insieme lavoriamo per migliorarlo.

I suggerimenti fateli anche via mail o sulla pagina Facebook ma anche da vicino, faccia a faccia, a volte da quattro chiacchiere al bar nasce una nuova visione della vita

direttore@positanonews.it