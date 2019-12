Positano. Il 20 dicembre il giuramento dei nuovi Agenti di Polizia Locale

Il Comune di Positano comunica che il giorno 20.12.2019, alle ore 10.30, presso la Sede Comunale, nella Sala Consiliare, in occasione del giuramento di rito, saranno presentati gli Agenti di Polizia Locale neoassunti.

Con tali assunzioni è stato ricostituito e potenziato l’organico della Polizia Municipale del Comune di Positano.

Si invitano, pertanto, i cittadini tutti ad intervenire e a partecipare a tale evento, in considerazione dell’importanza dello stesso, quale momento conclusivo dell’impegno dell’Amministrazione volto ad assicurare sempre, nei limiti delle vigenti normative, le migliori condizioni per garantire ai cittadini e agli ospiti l’ottimale espletamento dei servizi tanto fondamentali per la collettività come quelli notoriamente svolti dalla Polizia Municipale.